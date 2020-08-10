АНК провела международную онлайн-конференцию «Абай: история и современность»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана провела международную онлайн-конференцию «Абай: история и современность», передает МИА «Казинформ».

Онлайн-конференция посвящена 175-летию великого поэта и новому празднику «День Абая», отмечаемому 10 августа.

В работе конференции приняли участие заместитель председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Ж.К.Туймебаев, директор Института прикладных этнополитических исследований Т.Б.Калиев, председатель Научно-экспертного совета АНК, доктор социологических наук А.К.Садвокасова, а также абаеведы и историки из Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана, члены Научно-экспертного совета АНК и представители интеллигенции.

С поздравительной речью выступил заместитель председателя – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев: «Сегодня мы отмечаем 175-летие Великого сына казахского народа и мирового деятеля - Абая. Великий поэт как мыслитель, философ, просветитель, историк, переводчик, композитор, общественный деятель навсегда останется в истории Казахстана и народов мира. Как сказал Первый Президент - Президент Нурсултан Назарбаев в своем «Речи об Абае», «Абай - духовный переговорщик и гуманист, который вносит свой вклад в мир и согласие во всем мире».

По сути, Абай - великий человек, стремившийся к единству мира, мира между Востоком и Западом, внесший вклад в развитие общественно-политической мысли в начале ХХ века. Его имя и мысли стали достоянием не только казахского народа, но и всего человечества. Поэтому Правительство утвердило 10 августа как «День Абая». Этот день - не только день памяти человека, это день человеческой мысли и духовности, искусства и литературы, единства и солидарности, дружбы и братства», - сказал он.

Первый Президент Казахстана - Президент Нурсултан Назарбаев в 1995 году на 150-летнем юбилее поэта, проходившем в рамках Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), заявил: «Лучше запомнить песню Абая. И если его глубокие мысли и мнения - это не просто история, которую нужно рассказать, а реальность, которая становится кирпичом в нашей повседневной жизни, это еще более захватывающе. Это единственный знак того, что мы искренне уважаем учения, которым он учил, и идеалы, к которым он стремился, и что мы глубоко понимаем свой детский долг перед учителем справедливости и порядочности».

«Особое внимание Глава государства уделил изучению Абая на государственном уровне, открыв путь новому потоку идей и новым идеям. Глава государства гармонично продолжил этот процесс. В статье, опубликованной в газете «Егемен Қазақстан» по случаю 175-летия великого поэта, правителя Абая, Президент сказал: «... Идея построения интеллектуальной нации началась с Абая. Каждым словом великий мыслитель хотел приумножить поле нации. Поэтому следует обратить особое внимание на глубокие познания Абая», - сказал он.

«Своей работой Абай призвал людей пробуждать свою честь, вдохновлять, повышать гражданскую активность и укреплять себя, чтобы взять свою судьбу в свои руки. Именно в это непростое время мы видим, что жизненная философия Абая стала беспрецедентной мерой социальной поддержки со стороны государства, великим нравственным порывом. Слова великого мыслителя: «Люби все человечество, как брата» стали талисманом для тысяч наших граждан, совершивших подвиги в столь непростое время.

Ассамблея народа Казахстана продолжает работу над их реализацией, основываясь на заветах Абая. Экспедиция «По пути Первого Президента», проекты «Қазақтану», вызов «Абай175», акции «Мы вместе», «Мың алғыс» стали ярким свидетельством единства нашего народа. Находясь на карантине, тысячи волонтеров Ассамблеи - члены этнокультурных объединений, благотворители и благотворители пожертвовали 82 миллиона тенге, нуждающимся в рамках последней акции вовремя Курбан айта. Оказана помощь 11 674 работникам здравоохранения и 7 100 семьям.

В экстренных случаях Ассамблея в рамках общенациональной акции «Мы вместе!» оказана помощь нуждающимся на сумму 376,4 млн тенге. Были розданы продуктовые корзины и более 515 тысяч медицинских масок.

В течение последнего месяца во время вспышки коронавируса оказана помощь врачам и провизорным центрам, закуплены необходимые лекарства и аппараты ИВЛ на 151,4 миллиона тенге.

Этнокультурные объединения также направили пострадавшим от наводнения в Мактаарале 335 тонн гуманитарной помощи и строительных материалов на общую сумму 102 миллиона тенге.

Благотворительная деятельность, проведенная Ассамблеей в прошлом году, составила около 4,5 млрд тенге. тенге.

День Абая, юбилей поэта и творческого мира уникального ученого, в свою очередь, будет способствовать гармоничному единству и процветанию нашего многонационального народа», - сказал Жансеит Туймебаев.

Также с докладами выступили Нергиз Бираи, профессор Университета Памуккале (Турция) - «Место Абая в тюркском мире»; Ананьева Светлана Викторовна, заведующая отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова МОН РК, Член Правления Союза писателей Казахстана, заместитель председателя НЭГ АНК города Алматы, кандидат филологических наук - «Абай и мировой литературный процесс ХХI века»; Аида Эйвазлы, журналист (Азербайджан) - «Нравственные качества казахского народа в нецензурных словах»; Алтынбеков Бекзат Комарович, председатель Совета общественного согласия, депутат Карагандинского областного маслихата - «Абай и время»; Ударцев Сергей Федорович, доктор юридических наук, профессор, руководитель исследовательских проектов по правовой политике, конституционному законодательству и государственному управлению КазНИУ им. М.С. Нарикбаева - «Абай: мыслитель, открывающий горизонты новой эпохи»; Дукенбаева Зада Оразгалиевна, Л.Н. профессор кафедры истории Казахстана Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, доктор исторических наук - «Гордость народа Абай»; Калашникова Наталья Павловна, профессор политологии Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, М.В. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, д.полит.н. - «Национальный бренд Абая Казахстан: историческая память Великой степи»; Пулатов Шерзод Аббозович, председатель общественного объединения «Узбекский этнокультурный центр» в Нур-Султане, сертифицированный посредник в США, выступил с докладом на тему «Наследие Абая и этнокультурные объединения».