АНК готова активно поддерживать молодежь - Марат Азильханов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы в формате «без галстуков» состоялась встреча заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханова с лидерами молодежных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во встрече приняли участие вице-министр информации и общественного развития РК Асхат Оралов, депутаты Мажилиса Парламента РК Вакиль Набиев и Юрий Ли, члены АНК, Совета по молодежной политике при Президенте РК и руководители республиканских молодежных организаций.

В ходе мероприятия состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Республиканской молодежной организацией «Жарасым» при АНК и республиканскими молодежными организациями.

«Были обсуждены вопросы вовлечения молодых предпринимателей в деятельность АНК, взаимодействия молодежных структур АНК и МК Jas Otan при партии Nur Otan. Важным направлением дальнейшей работы станет взаимодействие АНК с Национальной волонтерской сетью. С этой целью будет продолжено развитие инфраструктуры Домов дружбы как центров развития волонтерства», - отметили в АНК.

Участники встречи обсудили совместные проекты, направленные на поддержку молодежных инициатив и расширение социальных возможностей для молодежи. Участники встречи рассказали о молодежных проектах, которые в дальнейшем могут быть реализованы при содействии Ассамблеи народа Казахстана.

Заместитель Председателя АНК Марат Азильханов отметил, что Ассамблея народа Казахстана готова активно поддерживать молодежь и ее проекты. По его мнению, молодежное движение АНК должно стать центром развития молодежных проектов и усиления взаимодействия АНК с молодежным сообществом.



