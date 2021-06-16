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    18:15, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    АНК готова активно поддерживать молодежь - Марат Азильханов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы в формате «без галстуков» состоялась встреча заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханова с лидерами молодежных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во встрече приняли участие вице-министр информации и общественного развития РК Асхат Оралов, депутаты Мажилиса Парламента РК Вакиль Набиев и Юрий Ли, члены АНК, Совета по молодежной политике при Президенте РК и руководители республиканских молодежных организаций.

    В ходе мероприятия состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Республиканской молодежной организацией «Жарасым» при АНК и республиканскими молодежными организациями.

    «Были обсуждены вопросы вовлечения молодых предпринимателей в деятельность АНК, взаимодействия молодежных структур АНК и МК Jas Otan при партии Nur Otan. Важным направлением дальнейшей работы станет взаимодействие АНК с Национальной волонтерской сетью. С этой целью будет продолжено развитие инфраструктуры Домов дружбы как центров развития волонтерства», - отметили в АНК.

    Участники встречи обсудили совместные проекты, направленные на поддержку молодежных инициатив и расширение социальных возможностей для молодежи. Участники встречи рассказали о молодежных проектах, которые в дальнейшем могут быть реализованы при содействии Ассамблеи народа Казахстана.

    Заместитель Председателя АНК Марат Азильханов отметил, что Ассамблея народа Казахстана готова активно поддерживать молодежь и ее проекты. По его мнению, молодежное движение АНК должно стать центром развития молодежных проектов и усиления взаимодействия АНК с молодежным сообществом.



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