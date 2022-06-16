16 Июня 2022 21:03

Анимационный учебник для изучения английского языка разработали выпускники Саранского колледжа

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Выпускники Многопрофильного колледжа имени Абая города Сарани Адиль Хамит и Нурмухаммед Еркебулан разработали анимационный учебник для более лёгкого изучения английского языка. Программа обучения рассчитана на полгода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За основу для составления учебника молодые люди взяли работы таких авторов, как В. Шахназарова, К. Журавченко, В. Аракин и Е. Израилевич.

«Материал предназначен для людей от 15 до 45 лет. Полный курс – 6 месяцев. Над созданием учебника работали около двух лет. Наша цель – обучить английскому языку эффективно, в понятной анимационной форме. Учебник состоит из двух уровней – базового и продвинутого. Мы выбрали направление анимации, чтобы была возможность увидеть, услышать и запомнить предыдущий урок. Каждая тема имеет свой сюжет. Когда мы переходим на следующий уровень, история не заканчивается, а усложняется», – сообщил Адиль Хамит.

По словам Нурмухаммеда Еркебулана, в тестовом режиме уже прошли обучение первые желающие овладеть английским, получен неплохой результат.

«Мы ориентированы на свободный разговорный. Карагандинцы стремятся выучить иностранный язык. Но основная проблема изучающих английский в том, что многие, несмотря на то, что составляют предложения, не могут свободно говорить. В планах у нас издать книгу и открыть клуб», – сказал Нурмухаммед Еркебулан.