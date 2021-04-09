Анимационный проект «Казахстан - родина тюльпанов» выходит в эфир

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости государства телеканал «Balapan» при поддержке МИОР РК запускает в эфир мультсериал «Казахстан — родина тюльпанов». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Идейной основой для реализации проекта стала статья Елбасы «Семь граней Великой степи», где Нурсултан Назарбаев, подчеркивая, что Казахстан является родиной тюльпанов, пишет: «Из казахской земли эти скромные, но необычно красивые цветы постепенно расселились по всему миру, покорив своей красотой сердца многих народов».

Главная цель анимационного сериала — увлекательно рассказать об истории происхождения, разновидностях и особенностях тюльпанов, и посредством этого привить подрастающему поколению желание беречь, защищать их и приложить свои силы для увеличения популяции этих чудесных творений природы.

Согласно сюжетной линии мультсериала заболевшую красивую и добрую принцессу Голландии можно вылечить только посредством целительной силы цветов, которые растут у подножья гор Алатау. Принц, желая во что бы не стало спасти принцессу, вместе со своими воинами отправляется в долгий путь навстречу тюльпанам. На пути их ждут разные приключения. Таким образом повествуется история путешествия цветов в Европу, которые являются символом казахской земли и своей красотой покорили сердца многих народов мира.

Анимационный сериал «Қазақстан — қызғалдақтар мекені» («Казахстан — родина тюльпанов») в эфир выходит с 17 апреля на телеканале «Balapan» каждую субботу-воскресенье в 20:40 и 23:20 часов.