РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:18, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Анимационный проект «Казахстан - родина тюльпанов» выходит в эфир

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости государства телеканал «Balapan» при поддержке МИОР РК запускает в эфир мультсериал «Казахстан — родина тюльпанов». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Идейной основой для реализации проекта стала статья Елбасы «Семь граней Великой степи», где Нурсултан Назарбаев, подчеркивая, что Казахстан является родиной тюльпанов, пишет: «Из казахской земли эти скромные, но необычно красивые цветы постепенно расселились по всему миру, покорив своей красотой сердца многих народов».

    Главная цель анимационного сериала — увлекательно рассказать об истории происхождения, разновидностях и особенностях тюльпанов, и посредством этого привить подрастающему поколению желание беречь, защищать их и приложить свои силы для увеличения популяции этих чудесных творений природы.

    Согласно сюжетной линии мультсериала заболевшую красивую и добрую принцессу Голландии можно вылечить только посредством целительной силы цветов, которые растут у подножья гор Алатау. Принц, желая во что бы не стало спасти принцессу, вместе со своими воинами отправляется в долгий путь навстречу тюльпанам. На пути их ждут разные приключения. Таким образом повествуется история путешествия цветов в Европу, которые являются символом казахской земли и своей красотой покорили сердца многих народов мира.

    Анимационный сериал «Қазақстан — қызғалдақтар мекені» («Казахстан — родина тюльпанов») в эфир выходит с 17 апреля на телеканале «Balapan» каждую субботу-воскресенье в 20:40 и 23:20 часов.


    Теги:
    30 лет Независимости СМИ Общество История Казахстана
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!