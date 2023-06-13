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    15:12, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Анимационный фильм «Бесік жыры» признан лучшим на международном фестивале в Индии

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    Фото: kazakhcinema.kz
    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Короткометражный анимационный фильм «Бесік жыры», выпущенный при поддержке Министерства культуры и спорта, победил в номинации «Лучший анимационный фильм» на фестивале Roshani International Film Festival 2023 в Индии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Прошедший в четвертый раз международный фестиваль собрал талантливых кинематографистов со всего мира. В этом году в конкурсе участвовали около 1300 работ. Из них 132 — анимационные фильмы. Мультфильм «Бесік жыры», снятый творческим коллективом Dala Animation, получил самую высокую оценку жюри.

    Работа вышла в 2021 году при поддержке Государственного центра поддержки национального кино при Министерстве культуры и спорта.

    «Отметим, что это не первый приз анимационного фильма «Бесік жыры». В мае казахстанский мультфильм получил награду как «Лучший короткометражный анимационный фильм» на престижном кинофестивале в столице Испании - Мадриде. Стоит отметить, что на том конкурсе были представлены 1500 анимационных работ», — отметил председатель комитета культуры Арман Жудебаев.


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