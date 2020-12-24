Английское право для Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвестиционная привлекательность страны не в последнюю очередь определяется возможностью для инвестора справедливо решать возможные спорные вопросы. Именно поэтому часто выводится корреляция между уровнем экономического развития и верховенством закона в той или иной стране. Равенство перед законом, гарантированное правосудие – основа экономического развития. Например, сейчас Казахстан по рейтингу Верховенства закона, ежегодно составляемого World Justice Project, занимает 62 место из 126. А по Индексу экономической свободы от фонда The Heritage Foundation - 68 из 178, передает МИА «Казинформ».

Как видим, мы везде находимся примерно в середине списка. Большинство стран – членов ЕАЭС и соседей по региону уступают нам по позициям в этих рейтингах. Тем не менее, возможностей для развития еще много.

Особый интерес в вопросе правовой системы как инструмента развития экономики вызывает Международный финансовый центр «Астана». МФЦА – это особая система правосудия и арбитража.

Для этого в 2017 году были внесены изменения в Конституцию. Их суть и основа - изолированная правовая система МФЦА, суд с особым правовым статусом и исключительной компетенцией. По словам Елбасы, идейного вдохновителя создания МФЦА, «это единственный в регионе центр, работа которого основана на английском праве. Независимые Суд и Международный арбитражный центр гарантируют справедливость и защиту прав сторон».

Отдельная система, основанная на английском праве, работает, как показал мировой опыт. Большинство крупнейших финансовых центров работают на прецедентном английском праве: Нью-Йорк, Торонто, Лондон, Гонконг, Сингапур. Теперь в этом ряду и МФЦА.

МФЦА с самого начала рассматривался как важный для экономики институт в русле задачи диверсификации. В чем же необходимость отдельной юрисдикции МФЦА, основанной на английском праве? Обеспечить защиту инвесторов и их доверие, только тогда получится создать финансовый центр мирового уровня. Доверие – важнейший ресурс в финансах, а в международных финансах - тем более. Это доверие удалось получить благодаря внедрению независимого суда, основанного на признанном во всем мире английском праве. Причина такого выбора –распространенность этого права в развитых странах, и освященный веками высочайший уровень английского права. Достаточно посмотреть на фигуры членов суда МФЦА и ознакомится с их послужным списком. Это ученые и практики, занимавшие высокие государственные и общественные посты – люди, пользующиеся непререкаемым авторитетом и уважением.

Параллельно был создан Международный арбитражный центр (МАЦ). Центр предоставляет независимую и оперативную альтернативу судебному разбирательству в МФЦА через механизмы арбитража и посредничества. Он также сформирован на основе мировых стандартов, в его состав входят 30 опытных и независимых международных арбитров и медиаторов.

Эта система не мешает и не противоречит казахстанской системе правосудия, так как действует только на территории финансового центра, изначально узконаправлена и нацелена на решение исключительно коммерческих споров. Чтобы слушание прошло в нем, обе стороны должны быть согласны рассматривать свое дело именно в этом суде.

Успешное параллельное существование двух структур относится не только к сфере суда и арбитража. Так, на территории финансового центра действует еще и Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA), схожий по функциям с национальным регулятором. Этот орган выдает лицензии на осуществление финансовой и вспомогательной деятельности, осуществляет надзор и, в случае необходимости, осуществляет правоприменение в отношении участников. Независимый регулятор AFSA — это редкий для нашего региона опыт взаимодействия двух регуляторов, которые не мешают друг другу и развивают каждый свои направления.

В этом году был назначен новый председатель Суда МФЦА – Лорд Джонатан Хью Манс, ранее занимавший должность заместителя Председателя Верховного суда Великобритании.

Суд МФЦА уже вынес решение по трем коммерческим спорам. В МАЦ входят 38 опытных и независимых международных арбитров и медиаторов, на данный момент проведено свыше 120 процессов медиации и арбитража.

При этом право МФЦА – не только для его участников. В случае согласия сторон здесь могут рассматриваться дела тех, кто с финансовых центром не связан. На данный момент число контрактов с оговорками Суда МФЦА и МАЦ как места разрешения споров превысило 1000. МФЦА – это площадка, где все могут рассчитывать на профессиональный арбитраж и медиацию.