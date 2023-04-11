Английский язык исключат из школьной программы 2 класса в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 1 сентября из школьной программы 2 класса исключат английский язык. Соответствующие изменения внесены в приказ министра просвещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На портале «Открытые НПА» размещен проект приказа министра просвещения РК «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 «Об утверждении типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования Республики Казахстан». Цель проекта - корректировка содержания образования.

«С 1 сентября 2023 года во 2 классе исключат предмет «Иностранный язык»; вместо предмета «Художественный труд» включены предметы «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство»; в 10 - 11 классах в типовых учебных планах с сокращением учебной нагрузки количество часов по предмету «Иностранный язык» увеличено на 1 час за счет часов вариативной нагрузки», - говорится в документе.

В итоге, как отмечают в Министерстве просвещения, системная работа по совершенствованию учебных программ в рамках 11-летнего обучения позволит вывести казахстанскую систему образования на уровень международной стандартной классификации образования и даст возможность выпускникам школ овладеть необходимыми уровнями Европейской рамки квалификаций.

«В соответствии со статьей 83 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан анализ регуляторного воздействия проводится в случае использования конкретных регуляторных инструментов и (или) требований, ужесточения регулирования. Указанный нормативно-правовой акт не предусматривает ужесточения регулирования. В этой связи проведение анализа регуляторного воздействия не требуется», - пояснили в Министерстве просвещения.

Ключевые направления текущей модернизации казахстанского образования: снижение учебной нагрузки на ученика, усиление обучения естественно-математическим предметам на основе подходов STEM образования, воспитательный компонент, ранняя социализация и профессиональная ориентация обучающихся, усиление инклюзивности образования, обеспечение равного доступа к качественному образованию, независимо от места проживания и языка обучения.