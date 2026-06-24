Англия потеряла очки во втором матче ЧМ-2026 по футболу

Сборная Англии не смогла обыграть Гану во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Матч группы L завершился без забитых мячей — 0:0. Англичане владели инициативой на протяжении большей части встречи и создали несколько опасных моментов, однако так и не сумели подобрать ключи к обороне соперника.

Для команды это первая потеря очков на турнире. После яркой победы над Хорватией со счетом 4:2 в стартовом туре англичане считались фаворитами противостояния с Ганой, однако африканская сборная сумела сдержать одного из претендентов на титул.

Напомним, в первом туре Гана минимально обыграла Панаму — 1:0. Таким образом, после двух матчей обе команды остаются без поражений и сохраняют хорошие шансы на выход в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа, который состоится 28 июня в 02:00 по времени Астаны, Англия сыграет с Панамой, а Гана встретится с Хорватией. Одновременные матчи определят итоговое распределение мест в группе L.