Ангелина Лукас завоевала титул WBC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО) выступила на вечере бокса в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лукас провела бой с мексиканкой Аной Аррасолой (28-16-3, 14 КО). Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на десять раундов по две минуты. На кону стоял вакантный титул чемпионки WBC International. Бой прошел всю отведенную дистанцию и закончился победой Лукас решением судей.

Таким образом, Ангелина Лукас одержала четвертую победу на профи-ринге, а Ана Аррасола потерпела уже семнадцатое поражение в карьере.