Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Ангелина Лукас завоевала титул WBC

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Мая 2023, 09:22
Ангелина Лукас завоевала титул WBC Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО) выступила на вечере бокса в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лукас провела бой с мексиканкой Аной Аррасолой (28-16-3, 14 КО). Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на десять раундов по две минуты. На кону стоял вакантный титул чемпионки WBC International. Бой прошел всю отведенную дистанцию и закончился победой Лукас решением судей.

Таким образом, Ангелина Лукас одержала четвертую победу на профи-ринге, а Ана Аррасола потерпела уже семнадцатое поражение в карьере.


Спорт   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Крупный пожар на окраине Петропавловска локализован
Крупный пожар на окраине Петропавловска локализован
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
Проект по очистке рек Есиль и Акбулак запустили в столице
Проект по очистке рек Есиль и Акбулак запустили в столице
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье