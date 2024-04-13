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    04:04, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Ангелина Лукас взлетела в мировом рейтинге

    Ангелина Лукас
    Фото: Sports.kz

    Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (8-1, 4 КО) улучшила свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    После недавней победы в Бангкоке (Таиланд) Лукас поднялась в рейтинге BoxRec во втором наилегчайшем весе с 23-го места на 16-е.

    Свой последний бой Ангелина Лукас провела 30 марта: она победила единогласным решением судей таиландскую спортсменку Танварат Саенгиамджит (8-5-1, 3 КО), хотя изначально соперницей казахстанки должна была быть другая представительница Таиланда — непобежденная Тханьярат Джаиклом со стопроцентным рекордом — 6-0, 6 КО.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Ангелина Лукас Рейтинг Бокс
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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