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Ангелина Лукас выступила с заявлением перед боем за титул чемпионки мира

4 Декабря 2022, 05:43
Ангелина Лукас выступила с заявлением перед боем за титул чемпионки мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (2-0, 1 КО) поделилась эмоциями от предстоящего ей 11 декабря боя за титул чемпионки мира в наилегчайшем весе по версии UBO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей отечественной спортсменки станет Лулу Кайаге (8-8-3, 2 КО) из Танзании.

«Уже совсем скоро я выйду на ринг и буду сражаться за титул чемпиона мира! Счастлива, что бой будут транслировать на DAZN (сервис, транслирующий спортивный контент в прямом эфире). Миллионы людей увидят это событие.

Вперед Казахстан! 11 декабря. «Алматы Арена». Я хочу показать наш казахстанский бокс. И завоюю титул чемпиона мира для народа Казахстана», - написала в Instagram Ангелина.

В октябре 2022 года сообщалось, что казахстанка Ангелина Лукас завоевала первый титул в профессиональном боксе.


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