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    05:55, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Ангелина Лукас вошла в топ-10 мирового рейтинга

    Ангелина Лукас
    Фото: sports.kz

    Сайт Boxrec.com во второй раз обновил положение казахстанской боксерши Ангелины Лукас (9-1, 5 КО) в своем рейтинге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    После победы нокаутом над представительницей Индии Мамтой Сингх (5-2, 2 КО) BoxRec поднял Лукас в рейтинге второго наилегчайшего веса с 16-го места на 12-е, а теперь добавил казахстанке еще две позиции — сейчас она уже входит в топ-10.

    Напомним, благодаря этой победе Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по версиям двух организаций — WIBF и WBF. Ранее она также выигрывала и другие чемпионские пояса: WBC Silver, WBC International, UBO, WIBA. С начала года Лукас провела уже четыре боя и одержала четыре победы (три — нокаутом).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Ангелина Лукас Рейтинг Бокс
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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