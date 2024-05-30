Ангелина Лукас выиграла десятый бой в профи

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (9-1, 5 КО) выступила на вечере профессионального бокса в Бангкоке (Таиланд), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Лукас провела бой с представительницей Индонезии Хармой Йести (1-3-1, 0 КО). Этот поединок прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на восемь раундов по две минуты. Он закончился победой Лукас единогласным решением судей.

Таким образом, Ангелина Лукас одержала десятую победу на профи-ринге, а Харма Йести потерпела четвертое поражение в карьере. Добавим, что в своем предыдущем бою Лукас завоевала два титула чемпионки мира — по версиям WIBF и WBF: она нокаутировала в пятом раунде индианку Мамту Сингх (5-2, 2 КО).