РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:04, 01 Октябрь 2022 | GMT +6

    Ангелина Лукас сделала заявление о следующем бое после срыва титульного поединка в Алматы

    None
    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская боксерша Ангелина Лукас отреагировала на срыв запланированного на 2 октября вечера бокса в Алматы, где она должна была сразиться с украинкой Аленой Гуриевой за титул UBO International в наилегчайшем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Шоу в Алматы перенесли, но оно в любом случае состоится чуть позже. Я набрала отличную форму, и теперь до алматинского шоу, я готова отбоксировать в другой стране. Так как не хочу растерять свою форму. И долго без боев уже не могу! Готова проводить бои подряд и боксировать чаще! Так что скоро сообщу новости. Бокс в моих мыслях всегда, я хочу строить потрясающую карьеру и прославлять Казахстан. Так что готовлюсь дальше», - написала в Instagram спортсменка.

    Ранее сообщалось, что к азахстанка Ангелина Лукас получила титульный бой.




    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!