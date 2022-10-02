Ангелина Лукас сделала заявление о следующем бое после срыва титульного поединка в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская боксерша Ангелина Лукас отреагировала на срыв запланированного на 2 октября вечера бокса в Алматы, где она должна была сразиться с украинкой Аленой Гуриевой за титул UBO International в наилегчайшем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Шоу в Алматы перенесли, но оно в любом случае состоится чуть позже. Я набрала отличную форму, и теперь до алматинского шоу, я готова отбоксировать в другой стране. Так как не хочу растерять свою форму. И долго без боев уже не могу! Готова проводить бои подряд и боксировать чаще! Так что скоро сообщу новости. Бокс в моих мыслях всегда, я хочу строить потрясающую карьеру и прославлять Казахстан. Так что готовлюсь дальше», - написала в Instagram спортсменка.

Ранее сообщалось, что к азахстанка Ангелина Лукас получила титульный бой.



