Ангелина Лукас проведет бой за два титула чемпионки мира

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (8-1, 4 КО) поделилась с болельщиками свежими новостями о своем поединке, который пройдет завтра, 25 апреля, в Бангкоке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В столице Таиланда Лукас выйдет на ринг против индийской соперницы Мамты Сингх (5-1, 2 КО). По словам спортсменки, на кону будут стоять сразу два титула чемпионки мира по боксу.

- Все знают, что я готовилась за титул чемпионки мира по версии WIBF. Но вчера прилетел в Бангкок лично президент одной из крупнейших федераций мира WBF в профессиональном боксе и сообщил, что на кон в этом поединке ставит также титул чемпионки мира по версии WBF. И, конечно, мы были шокированы! А я была просто счастлива, что Всевышний дал такой шанс. Кстати, этим титулом владеет действующая абсолютная чемпионка мира Кларисса Шилдс. На кону два престижных титула чемпионки мира по версии WIBF и WBF. Это путь к абсолютной чемпионке мира! Это исторический день для меня и для всей нашей страны! И я сделаю все, чтобы вписать мое имя в историю, — написала в Instagram Лукас.

Напомним, свой предыдущий бой Ангелина Лукас провела также в Бангкоке — 30 марта она единогласным решением судей победила местную боксершу Танварат Саенгиамжит (9-5-1, 4 КО).