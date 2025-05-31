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    16:23, 31 Май 2025 | GMT +5

    Ангелина Лукас прошла процедуру взвешивания в Таразе

    Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завтра проведет бой за защиту титула чемпионки мира по версии IBO, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ангелина Лукас прошла процедуру взвешивания в Таразе
    Фото: Алексей Поляков / Kazinform

    Соперницей Ангелины Лукас станет чилийка Даниэла Асенхо. Боксерша из Тараза стала первой женщиной в истории Казахстана, которая будет защищать такой значимый титул на родной земле.

    В профессиональном боксе у Лукас сейчас 14 побед в 15 боях, 7 из них нокаутом. Единственное поражение она потерпела именно от Даниэлы Асенхо.

    Тот бой состоялся в октябре 2023 года, поединок продлился все 9 раундов по итогам которых судьи отдали победу спортсменке из Чили. Возможность взять реванш за единственное поражение в карьере придает и без того важному бою за чемпионский пояс еще больше значимости.

    Ангелина Лукас прошла процедуру взвешивания в Таразе
    Фото: Алексей Поляков / Kazinform

    Бой пройдет 1 июня во дворце спорта «Тараз-Арена» имени Жаксылыка Ушкемпирова.

    В этот день на ринг также выйдут бойцы из Чили, Ирана, Индонезии, Турции, ОАЭ и Азербайджана.

    Вечер профессионального бокса международного уровня подарит зрителям 8 схваток, а главным событием вечера станет бой за защиту титула чемпионки мира по версии IBO.

    Ранее мы рассказывали, что Ангелина Лукас поднялась в мировом рейтинге.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Ангелина Лукас Бокс
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
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