Ангелина Лукас прошла процедуру взвешивания в Таразе

Соперницей Ангелины Лукас станет чилийка Даниэла Асенхо. Боксерша из Тараза стала первой женщиной в истории Казахстана, которая будет защищать такой значимый титул на родной земле.

В профессиональном боксе у Лукас сейчас 14 побед в 15 боях, 7 из них нокаутом. Единственное поражение она потерпела именно от Даниэлы Асенхо.

Тот бой состоялся в октябре 2023 года, поединок продлился все 9 раундов по итогам которых судьи отдали победу спортсменке из Чили. Возможность взять реванш за единственное поражение в карьере придает и без того важному бою за чемпионский пояс еще больше значимости.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Бой пройдет 1 июня во дворце спорта «Тараз-Арена» имени Жаксылыка Ушкемпирова.

В этот день на ринг также выйдут бойцы из Чили, Ирана, Индонезии, Турции, ОАЭ и Азербайджана.

Вечер профессионального бокса международного уровня подарит зрителям 8 схваток, а главным событием вечера станет бой за защиту титула чемпионки мира по версии IBO.

Ранее мы рассказывали, что Ангелина Лукас поднялась в мировом рейтинге.