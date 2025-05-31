Ангелина Лукас прошла процедуру взвешивания в Таразе
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завтра проведет бой за защиту титула чемпионки мира по версии IBO, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соперницей Ангелины Лукас станет чилийка Даниэла Асенхо. Боксерша из Тараза стала первой женщиной в истории Казахстана, которая будет защищать такой значимый титул на родной земле.
В профессиональном боксе у Лукас сейчас 14 побед в 15 боях, 7 из них нокаутом. Единственное поражение она потерпела именно от Даниэлы Асенхо.
Тот бой состоялся в октябре 2023 года, поединок продлился все 9 раундов по итогам которых судьи отдали победу спортсменке из Чили. Возможность взять реванш за единственное поражение в карьере придает и без того важному бою за чемпионский пояс еще больше значимости.
Бой пройдет 1 июня во дворце спорта «Тараз-Арена» имени Жаксылыка Ушкемпирова.
В этот день на ринг также выйдут бойцы из Чили, Ирана, Индонезии, Турции, ОАЭ и Азербайджана.
Вечер профессионального бокса международного уровня подарит зрителям 8 схваток, а главным событием вечера станет бой за защиту титула чемпионки мира по версии IBO.
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