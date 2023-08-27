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    18:19, 26 Август 2023 | GMT +6

    Ангелина Лукас получила предложение сразиться за титул чемпионки мира по версии IBO

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская боксерша Ангелина Лукас получила предложение сразиться за титул чемпионки мира по версии IBO, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее Ангелина Лукас выступила на вечере бокса в Стамбуле и успешно защитила свой чемпионский пояс по версии UBO. Поединок прошел в легчайшем весе.

    «Чувствую себя отлично. Сегодня с утра проснулась пораньше. Я живу возле моря в Стамбуле, вышла на пробежку, на зарядку. Вчера ночью уже мне поступило предложение сразиться за титул чемпионки мира по версии IBO. Я такую возможность упускать не хочу и буду продолжать подготовку дальше, как будто и не было вчера этих 10 раундов. Хотя на самом деле было очень сложно», - поделилась спортсменка в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

    Также боксерша прокомментировала свою победу в титульном бою против представительницы Танзании Стумаи Муки. По мнению спортсменки, соперница совершила ошибку, недооценив ее, а казахстанка, изучив противницу, исполнила свой план и ошеломила ее.

    «В своем следующем шестом поединке дальше хочу завоевывать титулы и привозить их в Казахстан, в свою любимую страну. Мне даже не верится, что у меня будет шестой бой, что пять боев уже позади, пять побед, слава Всевышнему за эту победу. Хочу стать абсолютной чемпионкой мира», - добавила Ангелина Лукас.

    Первый титульный бой казахстанки состоялся в октябре прошлого года, где она встретилась с украинкой Аленой Гуриевой. Ангелина Лукас одержала досрочную победу во втором раунде.

    В мае этого года она выиграла у представительницы Мексики Аны Арасолы бой за вакантный титул чемпионки мира по версии WBC.

    Недавно в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Ангелина Лукас поделилась своими дальнейшими планами, а также рассказала о личных отношениях, о реакции на хейтеров и о многом другом.


    Теги:
    Бокс Спорт Ангелина Лукас для BELTA для mail.ru
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