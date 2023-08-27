АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская боксерша Ангелина Лукас получила предложение сразиться за титул чемпионки мира по версии IBO, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Ангелина Лукас выступила на вечере бокса в Стамбуле и успешно защитила свой чемпионский пояс по версии UBO. Поединок прошел в легчайшем весе.

«Чувствую себя отлично. Сегодня с утра проснулась пораньше. Я живу возле моря в Стамбуле, вышла на пробежку, на зарядку. Вчера ночью уже мне поступило предложение сразиться за титул чемпионки мира по версии IBO. Я такую возможность упускать не хочу и буду продолжать подготовку дальше, как будто и не было вчера этих 10 раундов. Хотя на самом деле было очень сложно», - поделилась спортсменка в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Также боксерша прокомментировала свою победу в титульном бою против представительницы Танзании Стумаи Муки. По мнению спортсменки, соперница совершила ошибку, недооценив ее, а казахстанка, изучив противницу, исполнила свой план и ошеломила ее.

«В своем следующем шестом поединке дальше хочу завоевывать титулы и привозить их в Казахстан, в свою любимую страну. Мне даже не верится, что у меня будет шестой бой, что пять боев уже позади, пять побед, слава Всевышнему за эту победу. Хочу стать абсолютной чемпионкой мира», - добавила Ангелина Лукас.

Первый титульный бой казахстанки состоялся в октябре прошлого года, где она встретилась с украинкой Аленой Гуриевой. Ангелина Лукас одержала досрочную победу во втором раунде.

В мае этого года она выиграла у представительницы Мексики Аны Арасолы бой за вакантный титул чемпионки мира по версии WBC.

Недавно в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Ангелина Лукас поделилась своими дальнейшими планами, а также рассказала о личных отношениях, о реакции на хейтеров и о многом другом.