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    19:49, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ангелина Лукас: Планирую провести несколько боев до конца года

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    Фото: instagram.com/angelina_lukas1997
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чемпионка мира по боксу из Казахстана Ангелина Лукас выступила в роли амбассадора профессионального женского бокса в Баку. В столице Азербайджана она также посетила концерт известной американской группы Imagine Dragons. Об этом и о многом другом спортсменка рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

    - Ангелина, расскажите о Вашей поездке в Баку. С какой целью Вы поехали в столицу Азербайджана?

    - Я приехала туда на переговоры, у меня была встреча с мэром Баку, с представителями Министерства спорта Азербайджана. В октябре либо в ноябре в Баку будет большое шоу, посвященное 100-летию Гейдара Алиева, третьего Президента этой страны. В рамках мероприятий будет организован вечер бокса, где я буду выступать в одном из главных боев. Кроме того, я попала на концерт популярной американской группы Imagine Dragons. Мне удалось совместить работу и досуг.

    - Как именно Вы популяризируете бокс в этой стране? Может быть запущена специальная программа по развитию данного вида спорта?

    - Сейчас в Азербайджане запущена программа по развитию и популяризации женского спорта. У них сейчас хорошо развита борьба, спортивная гимнастика и многие другие виды спорта. Но по профессиональному боксу у них нет ни одной девочки в профессионалах, поэтому, они меня с радостью пригласили и приняли. Я очень рада заниматься популяризацией женского профессионального бокса не только в Казахстане, но и за пределами нашей страны. Потому что, благодаря этому за рубежом будет подниматься флаг моей любимой родины. Со мной связалось Посольство РК в Азербайджане, они также окажут поддержку, придут на мой поединок. И мне это очень приятно. Сейчас этот момент более детально обсуждается с организаторами, когда состоится вечер бокса, мы ждем ответ.

    - Насколько популярен бокс в этой стране на данный момент?

    - Женский бокс в Азербайджане потихоньку развивается, они активно привлекают молодежь, в частности, девочек, к развитию этого вида спорта. Думаю, что уже через несколько лет азербайджанские девочки смогут составить конкуренцию на мировом уровне.

    - Удалось ли пообщаться с местными боксерами? Как оцениваете их уровень?

    - Да. Меня встречали азербайджанские боксеры, которые являются призерами Олимпийских игр, финалисты, члены сборной. Они очень хорошо меня приняли, нам удалось пообщаться, все очень приветливые люди. Когда я защищала титул чемпионки мира, ребята из азербайджанской команды вышли секундировать в моем углу, поддержать меня. Когда были переломные моменты в бою, они помогали моему тренеру, подавали лед, мыли мою капу.

    - Как представители азербайджанского бокса вышли на Вас? Что именно предложили?

    - Мы выступали на одном вечере в Турции, и ребята сказали, что давно за мной наблюдали, сами боксеры и их тренеры. Затем они меня пригласили, захотели, чтобы я побоксировала на таком значимом для их страны событии.

    - Насколько нам известно, в Баку Вы посетили концерт группы Imagine Dragons. Вы являетесь фанатом этой группы? Удалось ли пообщаться с артистами?

    - Я не могу себя назвать фанатом Imagine Dragons, но я люблю эту группу, слушаю их песни иногда. Честно говоря, я даже не знала, как выглядит солист их группы, не знала этих артистов в лицо. Просто, я всегда слышала эти песни, они были на слуху, но клипы я не смотрела. И в этот раз мне удалось вживую увидеть эту группу. Они обладают мощной энергетикой, проводят замечательные концерты, которые можно и нужно посещать, когда есть время. На этом концерте было 8 тысяч казахстанцев, которые специально прилетели послушать музыку этой группы. К слову, сначала мне не разрешали пронести флаг нашей страны на концерт, поскольку он крепился на специальную стойку и, по мнению организаторов, мог представлять опасность. Но затем мне разрешили, и я была счастлива поднять наш флаг и там.

    - Знают ли члены группы о Вас, как о чемпионке мира?

    - Охрана не пропускала к ним никого, но группе Imagine Dragons сообщили, что на их концерте присутствует чемпионка мира по профессиональному боксу, которая хочет записать видеоролик и поднять флаг на стадионе (улыбается). После чего организаторы, а также сам солист группы разрешили это.

    - Конечно, Вы только недавно защитили титул чемпионки мира, и потому о планах говорить, наверное, пока рано. Тем не менее, с кем бы Вы хотели встретиться в будущем?

    - Пока планирую боксировать за границей, потому что из разных стран мира поступает очень много разных предложений. В Казахстане пока ничего не предложили. Если в Казахстане организуют какое-либо шоу, вечер бокса, где я буду сражаться за титул чемпионки мира либо за титул абсолютной чемпионки мира, я с радостью порадую своих болельщиков, фанатов. Но, как Вы знаете, такие крупные мероприятия требуют огромных затрат и больших ресурсов. Поэтому, если мои болельщики либо какие-либо спонсоры организуют для меня это, я буду счастлива, мы соберем огромную арену, я это планирую и хочу осуществить. Я помню, как меня встречали в аэропорту много людей, хотя это был понедельник, но маленькие детишки стояли вместе со своими родителями и ждали меня.

    А пока будет бой в Баку, скорее всего следующий бой будет также за рубежом. После этого я буду разговаривать со своими спонсорами, со своей командой. Я очень хочу сделать это, чтобы наши подростки видели, брали с меня пример, тоже вели здоровый образ жизни и занимались боксом. В женском профессиональном боксе много различных титулов, я бы хотела владеть всеми и привезти их домой. Планы грандиозные: сейчас я нахожусь в отличной форме, в мае это было не так. Хоть я и выиграла мексиканку, я не была на пике своей формы, потому что WBC обязали меня подраться именно в мае, когда я была после травмы. Поэтому, было тяжеловато. Сейчас я восстановилась и хочу провести несколько боев до конца года. Я на пике своей карьеры и хочу боксировать, как можно чаще.

    - Спасибо за беседу!

    Ранее президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» высказался о победе нашей соотечественницы Ангелины Лукас в титульном бою против представительницы Танзании Стумаи Муки и поделился мнением о перспективах развития женского профессионального бокса.
    Теги:
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