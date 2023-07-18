Ангелина Лукас: Многие мужчины хотят сразу взять меня в жены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская боксер-профессионал Ангелина Лукас по праву считается одной из самых успешных и привлекательных спортсменок страны. В мае текущего года она выиграла у представительницы Мексики Аны Арасолы бой за вакантный титул чемпионки мира по версии WBC. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Ангелина поделилась своими дальнейшими планами, а также рассказала о личных отношениях, о реакции на хейтеров и о многом другом.

- Ангелина, Вы стали чемпионкой мира по версии WBC. Каковы Ваши дальнейшие планы?

- В августе у меня будет большой бой за титул чемпионки мира. Это будет мой 5-ый профессиональный бой, и 4-ый титульный поединок. Очень благодарна организациям и миру профессионального бокса за то, что верят в меня. Я завоевала в мае титул WBC International и победила мексиканку. Этим титулом владел наш олимпийский чемпион Василий Жиров, и много легендарных бойцов, даже Мэнни Пакьяо был чемпионом по версии WBC International. Я хочу стать легендой в женском профессиональном боксе, также как эти великие бойцы, и поднимать флаг моей любимой Родины Казахстан. Также планирую, чтобы каждый мой поединок был титульным.

- С кем бы Вы хотели встретиться в ринге в ближайшие годы?

- Я бы хотела встретиться с номерами один в весовых категориях от 52 до 54 кг. Готова встретиться с любой. Но меня интересуют только сильные соперницы. Вопрос в том, готовы ли они встретится со мной, так как несколько оппоненток отказывались от боя. Большая часть чемпионок мира из Мексики. Только боксируя с сильными, можно вписать свое имя в историю.

- Большинство любителей спорта считает Вас самой красивой спортсменкой страны. Льстит ли Вам это, не мешает ли подобное внимание сосредоточиться на боксерской карьере?

- Спасибо большое. Я считаю, что каждая девушка, каким бы видом спорта она не занималась, должна всегда оставаться женственной и красивой – ведь, это наша природа, нас такими создал Бог. В ринге я настоящий воин, который ради победы готова идти до конца, но в жизни я очень нежная и женственная. Бокс – это моя работа и дело всей моей жизни. В ринге я просто хочу хорошо сделать свою работу, при этом я не желаю зла своим соперникам. Для меня главное в целости и сохранности вернуться домой, а для этого нужно очень много работать над собой и над своей защитой. Например, поединок против Аны Арасолы был10-тираундовым. Чтобы выдержать все 10 тяжелых раундов, я дома спарринговала по 20-24 раунда. Поэтому 10 раундов не стали слишком сложным препятствием для меня. У Арасолы было 48 боёв в карьере и для неё десятираундовый поединок – привычная дистанция, а я впервые боксировала 10 раундов. Знаете, как мне удалось выдержать? На тренировках и на спаррингах дома я боксировала в разы больше, и Арасола была очень удивлена тем, что я смогла с первого раза пройти всю эту дистанцию, ещё и выиграть. Об этом она сама мне сказала после боя.

Моя красота никак мне не мешает, я не посещаю клубы, не пью алкоголь, веду здоровый образ жизни. Красота мне только помогает в жизни. Красивые фотографии я выставляю в Instagram, чтобы радовать свою аудиторию, а в обычной жизни я чаще всего хожу в спортивных вещах, поскольку тренируюсь каждый день. Сейчас мы ведём переговоры со многими мировыми брендами, которые очень хотят со мной сотрудничать – они хотят, чтобы я была лицом их компании. Они говорят, что я могу совмещать в себе силу и красоту, поэтому мне помешать это никак не может. Самое главное правильно этим воспользоваться.

- Как-то Вы рассказали, что в бокс Вас привела бабушка. Почему такой красивой и женственной девушке понравился столь жесткий вид спорта? Что в боксе Вам нравится больше всего?

- У меня очень много энергии было с самого детства. Моя бабушка такая же энергичная, как я, и поэтому поверила в меня, в то, что я смогу всех бить. Я занималась танцами с раненого детства, ходила на плаванье, я всегда была очень активна. В один момент я очень увлеклась боксом, и просила папу, чтобы научил меня бить кулаками (смеется). Папа – инструктор рукопашного боя, и он учил меня, показывал, как правильно бить, и мне это очень понравилось. Потом я стала просить родителей отвести меня на бокс, но они не согласились. Через несколько дней бабушка пришла к нам в гости, я ее попросила, она сказала: «если хочешь, значит пойдёшь». Именно она мне купила первые перчатки и шлем. Бабушка жила возле секции бокса. Каждое утро я ездила на автобусе из дома, а она меня встречала, и мы шли в зал бокса. И с тех пор моя жизнь изменилась. Я влюбилась в бокс. Я стала просматривать бои легендарных боксеров, смотрела фильмы. Изучала историю Мохаммеда Али, Тайсона. Позже я очень начала восхищаться Мэнни Пакьяо. Как-то в детстве я смотрела его бой по телевизору, и он завоевал титул WBC International, представляете? А теперь я сама владею этим титулом, я, девчонка из Тараза, смотрела на величайших боксёров и очень много работала стремилась к своей цели и поэтому постепенно все стало получаться. Я прошла через очень много трудностей, сквозь мнения других людей. Многие препятствовали и делали все, чтобы я ушла из бокса, но я не сломалась. Я хочу, чтобы маленькие мальчишки и девчонки смотрели на меня и понимали, что все возможно, что реально всего добиться в этой жизни, если тяжело трудиться и верить в свою мечту. Я хочу быть мотивацией и примером для подрастающего поколения. А бокс больше всего мне нравится тем, что этот вид спорта очень похож на жизнь – если чего-то хочешь, ты должен сражаться за это и воевать за свое. Бокс закалил мой характер, по сравнению с тем, что я испытывала в ринге, остальные сложности жизни для меня просто пустяки. Благодаря боксу я очень дисциплинирована и ответственна, потому что каждая пропущенная тренировка может повлиять на весь результат.

- Многим читателям очень интересен Ваш семейный статус и личные отношения. Приоткроете завесу личной жизни?

- Сейчас я свободна. Конечно, есть мужчины, которые проявляет знаки внимания и ухаживают, но все они сразу хотят взять меня в жены, а также чтобы я завершила карьеру. А я хочу в своей жизни такого спутника, который будет понимать меня и поддерживать во всём, и не будет препятствовать моему любимому делу. Я не понимаю почему они так все норовят сразу взять меня в жены, для меня это непонятно – можно же хотя бы просто общаться, узнать друг друга лучше, а потом уже думать о таких серьезных вещах, как брак. Я люблю всегда развиваться и учиться чему-то новому, и поэтому хочу, чтобы мой спутник был добрый, умный и честный человек. Ну и ещё симпатичный (улыбается)!

- Давайте, немного поговорим о хейтерах. Много ли их у Вас? Как Вы реагируете, если в комментариях о Вас говорят негативные вещи?

- Сейчас я спокойно отношусь к хейтерам, уже иммунитет. Раньше я удаляла негативные комментарии, а сейчас я этого практически не делаю. Я сейчас стала понимать, почему человек может другому человеку написать какие-то неприятные вещи. Человек, который так поступает, сам глубоко несчастен. И у него нет своей жизни, поэтому они только и следят за моей.

- Приходилось ли Вам применять боксерские навыки в жизни (к примеру, поставить на место зарвавшегося хама или хамку)?

- Да однажды мне пришлось. Когда я ужинала в заведении, ко мне стал навязчиво приставать один парень, я резко отреагировала и отшила его конечно же. Но ему это не понравилось, он сел рядом со мной на соседний стульчик, стал громко разговаривать, замахнулся на меня правой рукой , что я не ответила взаимностью. В этот момент мой правый прямой автоматически вылетел, и что Вы думаете? Я разбила ему рот и выбила зуб. Потом пришлось успокаивать его и жалеть, он реально начал плакать и сказал, что был очень злой из-за того, что я отказала ему, и поэтому стал так реагировать и размахивать руками, однако не ожидал такого исхода. Я довезла его до стоматологии. И сказала, что нельзя приставать к девушкам наглым образом, нужно добиваться и уметь ухаживать. Так что, девочки дорогие, умейте постоять за себя это всегда пригодится. В жизни всякое бывает. Но после этого случая. Я очень прочувствовала свой удар без перчаток. И надеюсь, мне больше не придется кого-то бить вне ринга.

- Спасибо за беседу!