Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В начале мая казахстанская боксерша Ангелина Лукас сенсационно одержала победу над мексиканской боксершей Аной Аррасолой. Многие не верили, что хрупкая казахстанская спортсменка может победить сильную и матерую Ану Аррасолу. Своим примером Ангелина Лукас доказала обратное. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» боец призналась, что не ищет легких путей и всегда готова к сильным соперникам.

«В начале мая я одержала победу над мексиканской боксершей Аной Аррасолой. Эта боксерша известна тем, что с 2009 по 2019 годы, то есть на протяжении 10 лет владела титулами чемпионки мира, IBO. Это был огромный вызов для меня - встретиться уже на четвертом бою с такой оппоненткой, у которой было 48 поединков, со мной уже 49. Мы готовились и настраивались на тяжелый бой. Я понимала, что мексиканцы очень редко сдаются и навряд ли будет нокаут, потому что соперница очень опытная. Я усердно готовилась и из всех 10 раундов выиграла 8 раундов. Я очень собой довольная. Самое главное – 10-й чемпионский раунд остался тоже за мной. Мексиканская публика и фанаты бокса были очень удивлены, что я встретилась с оппоненткой, у которой такие большие достижения», - поделилась боксерша Ангелина Лукас.

В ходе беседы она ответила, как изменились ее спортивные амбиции за последние годы. Девушка призналась, что никогда не ищет легких путей.

«Я не ищу легких путей. Всегда готова к сильным соперникам и сражениям, потому что я много работаю и никого не боюсь. У меня большие цели и планы. Я набралась опыта, бью уже намного жестче. Я уже не маленькая девочка. Я опытный боксер. Хочу принести все титулы абсолютной чемпионки на родину, завоевывать в любительском боксе медали», - добавила Ангелина Лукас.

18 мая состоится отбор в национальную сборную по боксу и на Азиатские игры. В рамках этого мероприятия в Петропавловске в весе до 54 кг встретятся казахстанские боксерши Ангелина Лукас и Балауса Муздиман.



«Конечно, буду сражаться против своей соотечественницы. Почему? Потому что это отбор в национальную сборную. Это нормально. Там выбирают лучших. Поэтому ринг все покажет. Я полностью готова», - заключила Ангелина Лукас.

Девушка готова дальше развиваться в спорте и отправиться на Азиатские игры.

Напомним, что в начале мая казахстанская боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО) выступила на вечере бокса в Стамбуле (Турция). Лукас провела бой с мексиканкой Аной Аррасолой (28-16-3, 14 КО). Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на десять раундов по две минуты. На кону стоял вакантный титул чемпионки WBC International. Бой прошел всю отведенную дистанцию и закончился победой Лукас решением судей.

Таким образом, Ангелина Лукас одержала четвертую победу на профи-ринге, а Ана Аррасола потерпела уже семнадцатое поражение в карьере.