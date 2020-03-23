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Ангела Меркель ушла на карантин после контакта с инфицированным COVID-19

23 Марта 2020 00:49
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Ангела Меркель ушла на карантин после контакта с инфицированным COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на карантин после контакта с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу днем сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и его результат был позитивным», - сообщил Зайберт. «Канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин. Она будет регулярно проверяться в течение следующих нескольких дней, поскольку на данном этапе тестирование не будет полностью однозначным», - подчеркнул официальный представитель канцлера.

Он добавил, что Ангела Меркель продолжит исполнять свои служебные обязанности, находясь на карантине.


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Ключевые слова: Германия, Коронавирус,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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