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вчера 19:36
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вчера 15:51
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вчера 14:30
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Ангела Меркель ушла на карантин после контакта с инфицированным COVID-19
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на карантин после контакта с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу днем сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и его результат был позитивным», - сообщил Зайберт. «Канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин. Она будет регулярно проверяться в течение следующих нескольких дней, поскольку на данном этапе тестирование не будет полностью однозначным», - подчеркнул официальный представитель канцлера.
Он добавил, что Ангела Меркель продолжит исполнять свои служебные обязанности, находясь на карантине.
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