Ангела Меркель стала лауреатом премии за особый вклад в дело защиты прав беженцев

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) объявило имя лауреата премии Нансена за 2022 год: почетная награда присуждена Ангеле Меркель. МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

В 2015 и 2016 годах в должности федерального канцлера Меркель приняла целый ряд важных решений, позволивших более 1,2 млн беженцев в разгар конфликта в Сирии и в других горячих точках получить убежище в Германии. Тогда, несмотря на сложности, которые сопутствовали осуществлению таких мер, Ангела Меркель призвала немцев быть «уверенными в себе и свободными, открытыми и готовыми к состраданию» и помочь беженцам.

Каждый год Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) вручает награду, учрежденную в честь норвежского исследователя, ученого, дипломата и гуманиста Фритьофа Нансена. Ее лауреатом может стать один человек, группа лиц или организация. Главное условие – особый вклад в дело защиты прав беженцев, внутренне перемещенных лиц или лиц без гражданства. Отмечая заслуги федерального канцлера, Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев, высоко оценил ее решимость защищать просителей убежища и отстаивать права человека, гуманитарные принципы и международное право.

«Помогая более чем миллиону беженцев выжить и восстановить силы, Ангела Меркель проявила большое моральное и политическое мужество», – заявил Гранди.

Федеральный канцлер показала, чего можно достичь, когда политики выбирают правильный курс и работают над поиском решений мировых проблем, а не просто перекладывают ответственность на других», - считает Верховный комиссар. Она также сыграла важную роль в становлении Германии как надежного и активного гуманитарного партнера, в том числе в операциях по оказанию помощи беженцам по всему миру.

Отборочный комитет премии Нансена назвал также четырех региональных победителей 2022 года. Ими стали В Африке: пожарная команда «Мбера», состоящая из добровольцев из числа беженцев, члены которой потушили более 100 лесных пожаров в Мавритании и посадили тысячи деревьев в целях сохранения жизни и средств к существованию людей и для восстановления природы;

В Северной и Южной Америке: Висента Гонсалес, которая уже почти 50 лет помогает перемещенным лицам и другим незащищенным группам населения в Коста-Рике. По ее инициативе был, например, создан кооператив по выращиванию какао-бобов, в котором работают как беженцы, так и местные женщины, пострадавшие от насилия в семье;

В Азиатско-Тихоокеанском регионе: «Мейксве Мьянма» – гуманитарная организация, которая предоставляет нуждающимся, в том числе внутренне перемещенным лицам, предметы первой необходимости, медицинское обслуживание, обучение, а также помогает им с трудоустройством;

В регионе Ближнего Востока и Северной Африки: д-р Нагам Хасан, гинеколог из Ирака. Он оказывает медицинскую и психосоциальную помощь езидским девочкам и женщинам, освобожденным из плена, пережившим преследования или насилие со стороны экстремистских групп на севере Ирака.

Премия будет вручена Ангеле Меркель и всем региональным лауреатам на торжественной церемонии, которая состоится в Женеве 10 октября.

Фото: news.un.org































