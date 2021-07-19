Ангела Меркель пообещала срочную помощь жертвам наводнения

БЕРЛИН. DW - КАЗИНФОРМ - Федеральный канцлер Ангела Меркель встретилась с жителями разрушенных наводнением городов в земле Рейнланд-Пфальц. Она пообещала как можно скорее восстановить инфраструктуру в пострадавших регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

В ходе визита в пострадавшие от наводнения районы в федеральной земле Рейнланд-Пфальц канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пообещала, что потерпевшим будет оказана срочная помощь, и объявила о еще большей приверженности делу защиты климата. «В немецком языке едва ли есть слова, чтобы обозначить те разрушения, которые вызвала здесь природная катастрофа», - заявила глава правительства ФРГ в воскресенье, 18 июля, в городе Аденау в районе Арвайлер.

Прибыв в затопленный наводнением городок Шульд, Меркель встретилась с его жителями и сотрудниками спасательных служб. По ее словам, она приехала сюда, чтобы своими глазами увидеть «сюрреалистические», «призрачные картины» опустошения и получить о них реальное представление. Увиденные ею разрушения канцлер назвала «невероятными».

Федеральные и земельные власти будут вместе работать, чтобы «шаг за шагом восстановить порядок в этом прекрасном регионе», заверила Меркель. В среду, 21 июля, правительство представит программу скорой помощи и озвучит среднесрочные задачи для восстановления инфраструктуры в пострадавших районах, отметила канцлер ФРГ.

«Мы видим, с какой силой может действовать природа, - сказала канцлер. - Мы будем противостоять этой силе - в краткосрочной, но также в средне- и долгосрочной перспективе». Для этого, по ее словам, необходима политика, «учитывающая природу и климат в большей степени, чем это происходило в последние годы».

Как заявила сопровождающая Ангелу Меркель премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Дрейер (Malu Dreyer), пройдет еще много времени, прежде чем жители пострадавших регионов могут сказать: «Я снова узнаю свою родину».

Сейчас, отметила она, главной задачей продолжает оставаться поиск тех, кто все еще числится пропавшим без вести. «Мы не успокоимся до тех пор, пока все люди не будут найдены», - заверила Дрейер.

Поиски людей в разрушенных зданиях не прекращались и в воскресенье, 18 июля. К этой дате число жертв катастрофы в Рейнланд-Пфальце увеличилось еще на 12 человек и достигло 110. Количество пострадавших составило 670 человек. В Северном Рейне - Вестфалии к вечеру субботы, 17 июля, было зарегистрировано 45 смертей.