Ангела Меркель пообещала инвестировать 4 млрд евро в борьбу с глобальным потеплением

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Канцлер Германии Ангела Меркель призвала активнее бороться с глобальным потеплением, как следствием человеческой деятельности на планете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Призыв из уст молодых людей для всех нас прозвучал как пробуждение. Изменения климата, потепление на планете, безусловно, вызвано действиями человека. Поэтому нужно прислушаться к тому, что говорят ученые. Задача глобальная – ее решить можно лишь сообща, ведь планета у нас одна на всех. Поэтому мы должны опираться на Парижское соглашение по вопросам климата, оно обозначило рамки, направленные на то, что ограничить потепление и повышение температуры на 1,5 градуса», - сказала Ангела Меркель на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По ее словам, глобальное потепление своими действиями вызвали промышленные страны, но страдают больше всего развивающиеся страны.

«Поэтому мы, как представители промышленно развитых стран, обязаны направить наши технологии и задействовать все имеющиеся знания и финансовые средства, чтобы остановить повышение температуры на планете», - отметила она.

Свои слова канцлер Германии намерена подкрепить конкретными действиями.

«Мы увеличим средства, направленные на эти нужды, с 2 до 4 млрд евро. 1,5 млрд евро поступит в «Зеленый» климатический фонд. Мы также работаем и в направлении страхования климатических вопросов, идет работа по защите лесных массивов. В Германии 1% населения планеты и 2% выбросов. Если все на планете будут работать так, как мы, то объем выбросов будет практически вдвое больше. К 2030 году мы предполагаем сократить выбросы СО2 на 55%, к 2050 предполагаем обеспечить углеродонейтральное положение. Мы знаем, что люди выходят на улицы в знак протеста. Но есть и те, кто высказывает скептическое отношение к изменению климата», - заключила А. Меркель.

Напомним, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.

Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, Глава государства выступит на Общих дебатах Генеральной Ассамблеи, которые в этом году пройдут на тему «Консолидация многосторонних усилий для искоренения бедности, продвижения качественного образования, климатических действий и всеобъемлющего подхода», а также на политическом Форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития.