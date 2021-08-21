Анджелина Джоли создала страницу в Instagram, чтобы рассказывать о ситуации в Афганистане

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Актриса, посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли завела страницу в Instagram, для того, чтобы привлечь внимание к ситуации в Афганистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

На своей странице, созданной в пятницу, Джоли опубликовала письмо афганской девочки, чье имя и адрес были заблюрены. В письме девочка выразила свое беспокойство и страх по поводу жизни при талибах, написав, что страна опять «потеряла свободу».

«До наступления талибов, у нас были права, мы могли защищать свои права свободно, - говорится в письме. - С их приходом, мы все напуганы и думаем, что все наши мечты рухнули».

Анджелина Джоли, являясь специальным посланником Агентства Объединенных Наций по делам беженцев, добавила в комментарии, что планирует делиться историями людей со всего мира, борющихся за свои основные права человека.

«Я посещала границу Афганистана за две неделе до теракта 11 сентября, где я встречалась с беженцами, покидающими страну из-за режима талибов. Это было 20 лет назад. Больно наблюдать, как афганцы заново покидают страну из-за боязни и неопределенности, которая охватила их страну», - написала Джоли в комментариях.

Отмечается, что, несмотря на то, что «Талибан» сообщили об изменениях в их управлении страной, многие жители относятся к этому скептически.

Одна из жителей города Кундуз сообщила, что крайне сомневается в изменении талибов.

«Они не делят общие ценности с афганским народом. Демократия – это не для них. Мы думаем, то талибы делаю вид, так как все международное сообщество и ООН наблюдают за ними», - рассказала она.

Тем временем, тысячи афганцев сделали попытки покинуть страну, тем самым вызвав хаос в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле.



