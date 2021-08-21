+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Анджелина Джоли создала страницу в Instagram, чтобы рассказывать о ситуации в Афганистане

21 Августа 2021 12:41
Поделиться:
Анджелина Джоли создала страницу в Instagram, чтобы рассказывать о ситуации в Афганистане

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Актриса, посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли завела страницу в Instagram, для того, чтобы привлечь внимание к ситуации в Афганистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Новости по теме
Талибы обсуждают вывод западных войск из Афганистана на дружественных условиях
Почти две тысячи иностранцев эвакуировали из Афганистана через Узбекистан Афганские студенты вернутся на учебу в Казахстан Создать воздушный коридор между Алматы и Афганистаном надеются в ООН

На своей странице, созданной в пятницу, Джоли опубликовала письмо афганской девочки, чье имя и адрес были заблюрены. В письме девочка выразила свое беспокойство и страх по поводу жизни при талибах, написав, что страна опять «потеряла свободу».

«До наступления талибов, у нас были права, мы могли защищать свои права свободно, - говорится в письме. - С их приходом, мы все напуганы и думаем, что все наши мечты рухнули».

Анджелина Джоли, являясь специальным посланником Агентства Объединенных Наций по делам беженцев, добавила в комментарии, что планирует делиться историями людей со всего мира, борющихся за свои основные права человека.

«Я посещала границу Афганистана за две неделе до теракта 11 сентября, где я встречалась с беженцами, покидающими страну из-за режима талибов. Это было 20 лет назад. Больно наблюдать, как афганцы заново покидают страну из-за боязни и неопределенности, которая охватила их страну», - написала Джоли в комментариях.

Отмечается, что, несмотря на то, что «Талибан» сообщили об изменениях в их управлении страной, многие жители относятся к этому скептически.

Одна из жителей города Кундуз сообщила, что крайне сомневается в изменении талибов.

«Они не делят общие ценности с афганским народом. Демократия – это не для них. Мы думаем, то талибы делаю вид, так как все международное сообщество и ООН наблюдают за ними», - рассказала она.

Тем временем, тысячи афганцев сделали попытки покинуть страну, тем самым вызвав хаос в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле.



Подписывайтесь на наш канал:

#Афганистан   #Общество   #Мировые новости  
Поделиться:

Автор:

Adlet Seilkhanov

Новости по теме
Талибы обсуждают вывод западных войск из Афганистана на дружественных условиях
Почти две тысячи иностранцев эвакуировали из Афганистана через Узбекистан
Афганские студенты вернутся на учебу в Казахстан
Создать воздушный коридор между Алматы и Афганистаном надеются в ООН
Популярное
1 Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой
2 Очередной антирекорд по числу заболевших КВИ за сутки зарегистрировали в СКО
3 40-градусная жара ожидается в выходные в нескольких регионах Казахстана
4 Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq
5 В Атырау из внедорожника изъяли почти полтонны осетровых
6 Памятник Жумабеку Ташеневу открыли в Нур-Султане
Читайте также
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с мая
535 жалоб отправили жители ВКО в Фонд социального медстрахования с начала года
Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой
Очередной антирекорд по числу заболевших КВИ за сутки зарегистрировали в СКО
40-градусная жара ожидается в выходные в нескольких регионах Казахстана
Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq
В Атырау из внедорожника изъяли почти полтонны осетровых
Памятник Жумабеку Ташеневу открыли в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив