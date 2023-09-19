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    14:42, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Андромеда еще жива:13 млн кибератак заблокировали в Казахстане

    13 млн кибератак заблокировали в Казахстане
    Фото: МИА "Казинформ"

    АО «Государственная техническая служба» сообщает о значительном уменьшении количества кибератак в августе текущего года. С использованием Единого шлюза  доступа к Интернету (ЕШДИ) количество заблокированных кибертатак составило 13 млн кибератак, это в 3,3 раза меньше, чем в прошлом месяце, передает МИА "Казинформ".

    Наиболее распространёнными типами ботнета (сеть компьютеров, зараженная вредоносным программным обеспечением) в сетях государственных органов, местных исполнительных органов, организаций квазигосударственного и частного секторов в Казахстане стали Аndromeda.Botnet, Mozi.Botnet и Mariposa.Botnet.

    По сравнению с предыдущим месяцем на 53,8% уменьшилось количество инцидентов информационной безопасности типа вредоносное программное обеспечение (ВПО). При этом, наибольшее количество зарегистрировано в местных исполнительных органах и квазигосударственном секторе.

    Andromeda, по информации securitylab,  - один из самых старых и устойчивых ботнетов, который включал 80 различных семейств вредоносных программ. Он использовался для распространения спама, кражи данных, DDoS-атак и других целей. В декабре 2017 года он был частично разрушен в результате совместной операции специалистов по безопасности и правоохранительных органов из разных стран.

    Если вы столкнулись с инцидентом информационной безопасности, сообщайте нам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно), по ссылке на
    telegram-бот @KZ_CERT_chat_bot или на email: [email protected]

    Теги:
    Безопасность Связь, ТВ, IT Интернет
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