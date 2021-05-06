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Андрей Лукин встретился со столичными прокурорами

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Мая 2021, 20:30
Андрей Лукин встретился со столичными прокурорами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась онлайн-встреча депутата Сената Андрея Лукина с руководством и личным составом прокуратуры г. Нур-Султан и её подразделениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

В ходе встречи депутату были представлены итоги работы городской прокуратуры за 2020 год и I квартал 2021 года. Кроме того, сенатору рассказали об обеспечении законности и правопорядка в столице.

Интересовал депутата процесс согласования прокурорами в онлайн-режиме некоторых решений органов досудебного расследования. В ходе встречи отмечалось, что данные решения были внедрены в рамках исполнения поручений, данных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.

Андрей Лукин подробно остановился на законотворческой деятельности Палаты, и рассказал о новых инициативах и принятых новеллах.

«Недавно Сенат принял законопроекты, касающиеся выдачи и передачи осужденных лиц, а также взаимной правовой помощи по уголовным делам с Республикой Северная Македония. Вместе с тем, Генеральной прокуратурой прорабатывается возможность заключения подобных договоров с другими государствами», - сказал Андрей Лукин.

Сотрудники столичной прокуратуры, в свою очередь, озвучили сенатору свои предложения по совершенствованию отдельных норм законов. Все поступившие предложения Андрей Лукин намерен тщательно изучить и использовать в своей деятельности.


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