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    20:40, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Андрей Крюков переизбран в бюро FINA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Андрей Крюков, президент Федерации водных видов спорта Республики Казахстан, в третий раз переизбран в состав главного управляющего органа Международной федерации плавания – бюро исполнительного комитета FINA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    За его кандидатуру проголосовали 316 делегатов.

    Крюков занимает пост члена бюро с 2013 года. В 2017 году он также был назначен Главой мирового водного поло и на этой должности инициировал и в самый короткий срок провёл масштабную реформу данного вида олимпийской программы.
    Полномочия нового состава бюро продлятся до 2025 года.
    Андрей Крюков, генеральный секретарь НОК Казахстана представляет в бюро FINA Азиатский континент с 2013 года. Также с 2006 года он является вице-президентом Азиатской федерации плавания AASF и входит в руководящие органы других международных спортивных организаций: Олимпийского Совета Азии (OCA), Всемирного антидопингового агентства (WADA), Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов (АНОК).

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