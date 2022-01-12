+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Андрей Кораблев: Атыраусцы проявили политическую грамотность

12 Января 2022 20:12
Поделиться:
Андрей Кораблев: Атыраусцы проявили политическую грамотность

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атыраусцы в период проведения митингов проявили политическую грамотность, говорит председатель русского этнокультурного объединения «Былина» Андрей Кораблев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
По 55 звонков в сутки поступает в call-центр полиции СКО
Опубликовано видео рабочей поездки Главы государства в Алматы Режим особых условий, действующий в колониях на период ЧП, разъяснили в Акмолинской области Прибывающих в Атырау ночью пассажиров развезут на автобусах

«Если говорить о нашем регионе, то фактически наш народ не пошел на поводу у провокаторов. Это я подчеркиваю. Когда в ряде городов Казахстана протест перерос в массовые беспорядки, наш народ к таким «акциям» не присоединился. В целом, надо отметить, что разрушений, сожженных машин в Атырау на протяжении всех этих трагических дней, как в ряде городов страны, не было. Уверен, что в этом плане атыраучане проявили политическую грамотность, а еще задумались о социальной ответственности – ведь все разрушения потом будут восстанавливаться за счет народа. Вспомните, когда у нас у всех еще была связь, в мессенджеры скидывали видео протестующих на центральной в Атырау площади, которые призывали к порядку и чтобы никто не шел на поводу у провокаторов. Это же своего рода социальная сознательность атыраучан! И хорошо, повторюсь, что беспорядки не переросли в массовые.

Думаю, мы еще долго будем отходить от всех этих последствий. Но для нашей страны это было очень страшно. Люди погибли при защите правопорядка – они пытались сохранить правопорядок, не поддаваясь панике, не применяя оружие, некоторые - ценой своей жизни. Это стоит со стороны гражданского общества особого знака внимания. Я слышал, что один человек в ходе столкновений в нашем регионе погиб. Это очень печально. Сегодня в Атырау нет паники, люди спокойно работают, ходят в магазины, и это ведь своего рода показатель работы госорганов.
Ожидаю, что в скором времени все стабилизируется. Будут делаться серьезные выводы, Президент об этом уже сказал. И в армии, и в правоохранительных органах, и в спецслужбах будет проведена определенная работа. Уверен, положительный момент мы почувствуем в ближайшее время», - говорит председатель Атырауского русского этнокультурного объединения «Былина» Андрей Кораблев.
Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Общество   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
По 55 звонков в сутки поступает в call-центр полиции СКО
Опубликовано видео рабочей поездки Главы государства в Алматы
Режим особых условий, действующий в колониях на период ЧП, разъяснили в Акмолинской области
Прибывающих в Атырау ночью пассажиров развезут на автобусах
Популярное
1 Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
2 Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
3 Нурлан Нигматулин: Мажилис оперативно рассмотрит законопроекты по стабилизации ситуации в стране
4 Скорее начать вакцинацию препаратом Pfizer на платной основе требуют депутаты
5 Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
6 Фининституты будут обязаны раскрывать информацию обо всех американцах, открывших счета в РК - Мажилис
Читайте также
В это трудное время ООН продолжает поддерживать Казахстан
Касым-Жомарт Токаев: Главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников
Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Нурлан Нигматулин: Мажилис оперативно рассмотрит законопроекты по стабилизации ситуации в стране
Скорее начать вакцинацию препаратом Pfizer на платной основе требуют депутаты
Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
Фининституты будут обязаны раскрывать информацию обо всех американцах, открывших счета в РК - Мажилис
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив