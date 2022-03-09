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    11:25, 09 Март 2022 | GMT +6

    Андрей Карпович возглавил сборную Казахстана по футболу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной по футболу назначен Андрей Карпович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

    Как отметили в федерации, Андрей Владимирович хорошо знаком казахстанским болельщикам по играм за сборную Казахстана. Он входит в пятерку рекордсменов национальной команды по сыгранным матчам (55), не раз выводил ее на поле в качестве капитана.

    За свою клубную карьеру Карпович выступал за «Елим-ай», «Иртыш», «Кайрат», «Локомотив», «Ордабасы», «Шахтер», «Атырау», «Алтай», а также за российские «Ростсельмаш» и «Динамо».

    Тренерскую карьеру Карпович начинал в системе «Кайрата», после чего 2 года возглавлял «Окжетпес». С начала 2021 года является главным тренером «Кызыл-Жар СК».

    Первым испытанием для команды нового главного тренера станет выездной матч против сборной Молдовы, который состоится 24-го марта.

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