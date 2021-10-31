Андрей Голубев вышел во второй финал АТР в карьере в парном разряде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец вместе с представителем Монако Юго Нисом в полуфинале турнира серии АТР 250 в Санкт-Петербурге одолел канадца Дениса Шаповалова и индуса Рохан Бопанна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В первом сете Андрей и Юго повели со счетом 4:1, но Денис и Рохан смогли сделать два брейка и сократить отставание до минимума. В 10-м гейме при счете ровно Андрей сделал эйс и принёс победу 6:4.

Два успешно реализованных брейка в четвертом и восьмом геймах позволили канадско-индийскому дуэту выиграть второй сет 6:2.

На супер тай-брейке соперники шли вровень, но благодаря активным действиям у сетки Голубеву и Нису удалось четыре раза взять подачу оппонентов и вырвать победу со счетом 10:4.

В финале казахстанец и представитель Монако встретятся с лидерами посева парного турнира ST. PETERSBURG OPEN - Джэйми Марреем (Великобритания) и Бруно Соаресом (Бразилия).

Ранее сообщалось о встрече в четвертьфинале южноамериканской парой Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Андрес Мольтени (Аргентина) - в первом сете Андрей и Хьюго дожали соперников на тай брейке - 7:6 (7:4), во второй партии один реализованный брейк позволил Голубеву и Нису выиграть сет со счётом 6:4, а вместе с тем и матч.



