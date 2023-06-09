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Андрей Голубев вышел в полуфинал турнира в Германии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Июня 2023, 02:01
Андрей Голубев вышел в полуфинал турнира в Германии Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым выиграл четвертьфинальный матч парного разряда на турнире в Хайльбронне (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/4 финала Андрею Голубеву и Денису Молчанову противостояли француз Джонатан Эйссерик и мексиканец Мигель Анхель Рейес-Варела. Матч закончился победой казахстанско-украинского дуэта в двух сетах — 6:4, 7:6.

Напомним, ранее Андрей Голубев и Денис Молчанов победили боснийца Дамира Джумхура и россиянина Павла Котова — 7:6, 6:3.

Призовой фонд турнира в Хайльбронне составляет 145 000 евро. Победители турнира заработают по 8 444 евро и получат по 125 рейтинговых очков.


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