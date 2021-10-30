Андрей Голубев вышел в полуфинал парного разряда St. Petersburg Open

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист в дуэте с представителем Монако Хьюго Нисом в четвертьфинале встретился с южноамериканской парой Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Андрес Мольтени (Аргентина), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Неделю назад Гонсалес и Мольтени взяли верх над Голубевым и Нисом в первом раунде аналогичного турнира в Москве в трех сетах – 5:7, 7:6, 10:7. В Санкт-Петербурге упорная борьба получилась лишь в первом сете, где Андрей и Хьюго дожали соперников на тай брейке - 7:6 (7:4). Во второй партии один реализованный брейк позволил Голубеву и Нису выиграть сет со счётом 6:4, а вместе с тем и матч.