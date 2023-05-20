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Андрей Голубев вышел в финал теннисного турнира в Турине

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2023, 21:24
Андрей Голубев вышел в финал теннисного турнира в Турине

ТУРИН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Андрей Голубев сыграл матч третьего круга на турнире серии «Челленджер» парного разряда в итальянском Турине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с украинским спортсменом Денисом Молчановым казахстанец одержал победу над уругвайско-чешским дуэтом Ариэль Бехар — Адам Павлашек в трех сетах с общим счетом 6:4, 5:7, 10:5. Встреча продлилась один час 24 минуты.

За время игры пара Голубева и Молчанова исполнила три подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Также казахстанец и украинец выиграли семь очков и три гейма подряд.

Отметим, что данный матч состоялся на стадии полуфинала турнира.


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