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Андрей Голубев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

23 Февраля 2022 15:12
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Андрей Голубев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Андрей Голубев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае. Казахстанец в дуэте с французом Фабрисом Мартеном победил немцев Кевина Кравица и Андреаса Мьеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

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Матч продолжался 1 час и 10 минут. В первом сете Голубев и Мартен разгромили оппонентов 6:2. Во второй партии казахстанско-французский дуэт вновь повёл на старте со счетом 3:1, однако, Кравиц и Мьес сумели восстановить равновесие и даже выйти вперед по итогам семи розыгрышей. Но затем фавориты забрали три гейма и выиграли второй сет со счетом 6:4.

В четвертьфинале Андрей и Фабрис встретятся с победителями матча между четвертой парой соревнований Тим Пюц (Германия)/Майкл Винус (Новая Зеландия) и дуэтом Йонатан Эрлих (Израиль)/Ян-Леннард Штруфф (Германия).


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