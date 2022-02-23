Андрей Голубев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Андрей Голубев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае. Казахстанец в дуэте с французом Фабрисом Мартеном победил немцев Кевина Кравица и Андреаса Мьеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Матч продолжался 1 час и 10 минут. В первом сете Голубев и Мартен разгромили оппонентов 6:2. Во второй партии казахстанско-французский дуэт вновь повёл на старте со счетом 3:1, однако, Кравиц и Мьес сумели восстановить равновесие и даже выйти вперед по итогам семи розыгрышей. Но затем фавориты забрали три гейма и выиграли второй сет со счетом 6:4.

В четвертьфинале Андрей и Фабрис встретятся с победителями матча между четвертой парой соревнований Тим Пюц (Германия)/Майкл Винус (Новая Зеландия) и дуэтом Йонатан Эрлих (Израиль)/Ян-Леннард Штруфф (Германия).