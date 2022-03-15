Андрей Голубев вышел в четвертьфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во втором раунде турнира категории ATP 1000 Masters сошлись казахстанец Андрей Голубев в дуэте с немцем Александром Зверевым и Марсело Аревало (Гондурас)/Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Встреча завершилась блистательной победой Андрея и Александра. Первый сет эта пара выиграла на тай-брейке 7:6 (7:0). В начале второй партии Голубев/Зверев взяли подачу соперников, и этого одного брейка хватило для победы – 6:3. Продолжительность игры составила ровно полтора часа.

В 1/4 финала Мастерса казахстанско-немецкий дуэт встретится с американцами Тэйлор Харри Фриц/Томми Пол.