23:00, 10 Август 2023 | GMT +6
Андрей Голубев в парном разряде вышел в полуфинал турнира в Боснии и Герцеговине
БАНЯ-ЛУКА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Андрей Голубев сыграл второй матч на грунтовом турнире парного разряда в боснийском городе Баня Луке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанец в паре с украинским спортсменом Денисом Молчановым одержал победу над шведско-украинским дуэтом Драгос Мадарас — Эрик Ваншельбойм в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 52 минуты.
За время игры дуэт Голубева и Молчанова исполнил две подачи навылет и совершили одну двойную ошибку. Также пара выиграла десять очков и семь геймов подряд.
Голубев находится на 81-й позиции рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).