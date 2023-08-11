Андрей Голубев в парном разряде вышел в полуфинал турнира в Боснии и Герцеговине

БАНЯ-ЛУКА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Андрей Голубев сыграл второй матч на грунтовом турнире парного разряда в боснийском городе Баня Луке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в паре с украинским спортсменом Денисом Молчановым одержал победу над шведско-украинским дуэтом Драгос Мадарас — Эрик Ваншельбойм в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 52 минуты.

За время игры дуэт Голубева и Молчанова исполнил две подачи навылет и совершили одну двойную ошибку. Также пара выиграла десять очков и семь геймов подряд.

Голубев находится на 81-й позиции рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).





