РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 10 Август 2023 | GMT +6

    Андрей Голубев в парном разряде вышел в полуфинал турнира в Боснии и Герцеговине

    None
    Фото: sports.kz
    БАНЯ-ЛУКА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Андрей Голубев сыграл второй матч на грунтовом турнире парного разряда в боснийском городе Баня Луке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец в паре с украинским спортсменом Денисом Молчановым одержал победу над шведско-украинским дуэтом Драгос Мадарас — Эрик Ваншельбойм в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 52 минуты.

    За время игры дуэт Голубева и Молчанова исполнил две подачи навылет и совершили одну двойную ошибку. Также пара выиграла десять очков и семь геймов подряд.

    Голубев находится на 81-й позиции рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).




    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!