Андрей Голубев в парном разряде вышел в финал турнира в Боснии и Герцеговине

БАНЯ ЛУКЕ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел второй матч на грунтовом турнире парного разряда в боснийском городе Баня Луке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с украинским спортсменом Денисом Молчановым казахстанец одержал победу над немецко-чешским дуэтом Константин Францен — Петр Ноуза в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:2. Встреча продлилась один час и четыре минуты.

За время игры дуэт Голубева и Молчанова не исполнил ни одной подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки. Также пара выиграла шесть очков и пять геймов подряд.

В финале турнира, который состоится 12 августа в 18:30 по времени Астаны Голубев и Молчанов сыграют с румынско-австрийским дуэтом Влад Виктор Корня — Филипп Освальд.