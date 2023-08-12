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    22:26, 11 Август 2023 | GMT +6

    Андрей Голубев в парном разряде вышел в финал турнира в Боснии и Герцеговине

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    Фото: ktf.kz
    БАНЯ ЛУКЕ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел второй матч на грунтовом турнире парного разряда в боснийском городе Баня Луке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с украинским спортсменом Денисом Молчановым казахстанец одержал победу над немецко-чешским дуэтом Константин Францен — Петр Ноуза в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:2. Встреча продлилась один час и четыре минуты.

    За время игры дуэт Голубева и Молчанова не исполнил ни одной подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки. Также пара выиграла шесть очков и пять геймов подряд.

    В финале турнира, который состоится 12 августа в 18:30 по времени Астаны Голубев и Молчанов сыграют с румынско-австрийским дуэтом Влад Виктор Корня — Филипп Освальд.


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