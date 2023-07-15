Андрей Голубев в парном разряде сыграет в финале турнира в Зальцбурге

ЗАЛЬЦБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел полуфинальный матч на турнире парного разряда в австрийском Зальцбурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в паре с украинским спортсменом Денисом Молчановым одержали победу над сербско-румынским дуэтом Никола Качич — Влад Виктор Корня в двух сетах с общим счетом 6:2, 7:6. Встреча продлилась один час и 21 минуту.

За время игры дуэт Голубева и Молчанова исполнил одну подачу навылет и совершил одну двойную ошибку. Также пара выиграла 12 очков и девять геймов подряд.

Андрей Голубев находится на 88-й позиции рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).