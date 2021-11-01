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    20:10, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Андрей Голубев уступил в финале турнира ATP 250 в Санкт-Петербурге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Андрей Голубев уступил в финале турнира ATP 250 в Санкт-Петербурге в парном разряде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, первые сеяные St. Petersburg Open 2021, двукратные обладатели титулов Большого шлема - британец Джэйми Маррей и бразилец Бруно Соарес - обыграли нашего Андрея Голубева и Юго Ниса (Монако) в двух сетах – 6:3, 6:4 .

    «На старте первого сета инициативой завладели Маррей/Соарес. Голубев и Нис тут же сделали обратный брейк, но не удержали гейм на своей подаче (3:1). Более сыгранный дуэт британца и бразильца укрепил преимущество и оставил за собой первую партию 6:3. Во втором сете борьба шла равная, но лидеры парного турнира в Петербурге Маррей и Соарес вновь сделали брейк первыми при счёте 4:3, и этого преимущества хватило, чтобы завершить финальный поединок в свою пользу», - рассказали в ФТК.



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