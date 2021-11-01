Андрей Голубев уступил в финале турнира ATP 250 в Санкт-Петербурге в парном разряде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Первые сеяные St. Petersburg Open 2021, двукратные обладатели титулов Большого шлема - британец Джэйми Маррей и бразилец Бруно Соарес - обыграли нашего Андрея Голубева и Юго Ниса (Монако) в двух сетах – 6:3, 6:4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

На старте первого сета инициативой завладели Маррей/Соарес. Голубев и Нис тут же сделали обратный брейк, но не удержали гейм на своей подаче (3:1). Более сыгранный дуэт британца и бразильца укрепил преимущество и оставил за собой первую партию 6:3.

Во втором сете борьба шла равная, но лидеры парного турнира в Петербурге Маррей и Соарес вновь сделали брейк первыми при счёте 4:3, и этого преимущества хватило, чтобы завершить финальный поединок в свою пользу.