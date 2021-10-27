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    14:07, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Андрей  Голубев пробился в четвертьфинал парного разряда St. Petersburg Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев вместе с представителем Монако Хьюго Нисом в первом круге встретились с другим дуэтом с казахстанским участием: первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом и белорусом Ильей Ивашкой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Фаворитом в этом противостоянии были Голубев и Нис – и они подтвердили свой статус, одержав победу за 48 минут в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Своих соперников по четвертьфиналу Андрей и Хьюго узнают 27 октября, по окончании матча между Томиславом Бркичем (Босния и Герцоговина)/Николой Качичем (Сербия) и Сантьяго Гонсалесом (Мексика)/Андресом Мольтени (Аргентина).

    Тем временем, другой казахстанец, Александр Недовесов, прошедший квалификацию одиночного разряда турнира серии «Челленджер» в Бресте (Франция) уступил в первом раунде основной сетки одиночки французу Александру Мюллеру - 3:6, 6:3, 6:7.
    Свой следующий матч на этом турнире Недовесов проведет 27-го октября в рамках первого раунда парного разряда, где он в дуэте с украинцем Денисом Молчановым сыграет против Индии Шрирамбала Нараянасвамом и Дивижем Шараном из Индии.


    Теги:
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