Андрей Голубев покинул турнир Australian Open-2022

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев завершил выступление в миксте Australian Open-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В дуэте с украинкой Людмилой Киченок они уступили в матче 1/8 финала тандему Макото Ниномия/Айсам-уль-Хак Куреши в двух партиях — 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час и 4 минуты.

Таким образом, единственной на сегодня представительницей Казахстана в Мельбурне является Анна Данилина, выступающая в женском парном разряде.

Ранее сообщалось, что в тандеме с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии она вышла в четвертьфинал турнира.