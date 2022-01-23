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Андрей Голубев покинул турнир Australian Open-2022
23 Января 2022 15:31
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МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев завершил выступление в миксте Australian Open-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В дуэте с украинкой Людмилой Киченок они уступили в матче 1/8 финала тандему Макото Ниномия/Айсам-уль-Хак Куреши в двух партиях — 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час и 4 минуты.
Таким образом, единственной на сегодня представительницей Казахстана в Мельбурне является Анна Данилина, выступающая в женском парном разряде.
Ранее сообщалось, что в тандеме с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии она вышла в четвертьфинал турнира.
https://www.sports.kz/news/posledniy-kazahstanskiy-tennisist-na-australian-open-2022-pokinul-turnira
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