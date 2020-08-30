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Андрей Голубев одержал победу на теннисном турнире в Италии
30 Августа 2020 16:31
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ТРИЕСТ. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по теннису Андрей Голубев выиграл турнир серии «Челлендежр» в Триесте (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Спортсмен смог проявить себя в парном разряде. В финале он вместе с аргентинцем Ариелем Бехаром обыграл французский дуэт Хьюго Гастон/Тристан Ламасин. Матч продлился два сета.
Итоговый счет составил 6:4, 6:2.
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