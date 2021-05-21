Андрей Голубев не прошел в полуфинал турнира в Женеве

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев не смог выйти в полуфинал турнира серии ATP в Женеве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В паре с хорватом Марином Чиличем они уступили дуэту Равен Класен (ЮАР)/Бен Маклахлан (Япония) - 3:6, 6:7(4:7). Встреча продолжалась 1 час и 22 минуты.

