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Андрей Голубев не прошел в полуфинал турнира в Женеве

21 Мая 2021 11:04
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Андрей Голубев не прошел в полуфинал турнира в Женеве

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев не смог выйти в полуфинал турнира серии ATP в Женеве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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В паре с хорватом Марином Чиличем они уступили дуэту Равен Класен (ЮАР)/Бен Маклахлан (Япония) - 3:6, 6:7(4:7). Встреча продолжалась 1 час и 22 минуты.


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