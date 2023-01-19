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Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли во второй круг Australian Open

19 Января 2023, 09:44
Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли во второй круг Australian Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучшая казахстанская пара - Андрей Голубев и Александр Недовесов - успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстан.

В матче первого круга казахстанцы нанесли сокрушительное поражение местным теннисистам Ли Ту/Дейн Суини 6:0, 6:0. Соперники Андрея и Александра по второму раунду определятся чуть позже.

Александр Бублик покидает Мельбурн. В парной сетке в дуэте с австралийцем Джоном-Патриоком Смитом они в первом круге уступили лидерам посева нидерландцу - Уэсли Кольхофу и Нилу Скупски - 1:6, 2:6.
Анна Данилина и Александр Недовесов выступят в миксте Открытого чемпионата Австралии. На старте казахстанский дуэт сыграет с парой Кабаль (Колумбия)/Младенович (Франция).


Фото: ktf.kz

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