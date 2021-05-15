00:23, 15 Май 2021 | GMT +6
Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли в финал парного разряда «Челленджера» ATP в Загребе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли в финал парного разряда Zagreb Open Challenger 80, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли в финал парного разряда Zagreb Open Challenger 80, обыграв польскую пару Шимона Волкова и Яна Зелинского со счетом 7:6, 6:4.
В финале казахстанская пара встретится с американским дуэтом Эван Кинг/Хантер Риз.