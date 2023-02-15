Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли в четвертьфинал турниров АТР

15 Февраля 2023, 09:25
Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли в четвертьфинал турниров АТР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли в четвертьфинал турнира серии ATP 250 в Буэнос-Айресе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

На старте лидеры мужской сборной Казахстана в парном разряде одержали победу над австрийцами Александром Эрлером/Лукасом Мидлером со счетом 6:4, 6:4.

Еще один казахстанский теннисист Александр Бублик в паре с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой также вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Роттердаме. В первом раунде они обыграли вторую пару соревнования, Олимпийских чемпионов 2020 года хорватов Мате Павича/ Николу Мектича со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 10:7.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде у женщин Анна Данилина неудачно сыграла на хардовом турнире WTA 500 в Дохе. В дуэте с бразильянкой Луизой Стефани она уступила Джулиане Ольмос (Мексика)/Шуай Чжан (Китай) - 5:7, 6:4, 7:10.


Фото: ktf.kz
Новости по теме
Анна Данилина пробилась в полуфинал теннисного турнира серии ITF
Александр Бублик проиграл Даниилу Медведеву на турнире в Дубае
Казахстанские теннисисты не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Чили
Теги:
Читайте также
Гимнаст Нариман Курбанов выиграл этап Кубка мира в Дохе
Лионелю Месси угрожает аргентинский наркокартель
Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев завоевал «серебро» турнира Grand Slam
Названы лучшие боксеры Казахстана по итогам февраля
Куат Хамитов официально объявил свой следующий бой
Нурканат Серикбаев пробился в финал турнира по дзюдо серии Grand Slam
Казахстанка Варвара Глухова выиграла «золото» по конькобежному спорту на зимних играх «Дети Азии»
Алан Курмангалиев завоевал «золото» на турнире в Португалии
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей