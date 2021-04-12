Андрей Голубев: Финал был напряженным, как и положено решающему матчу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Андрей Голубев и Александр Недовесов прокомментировали свою победу на турнире серии «Челленджер» в хорватском Сплите, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

«Матч был самым сложным за весь турнир. Начали игру мы с трудностей, уступая 1:3 с брейком, но сумели не просто вернуться и «завестись», а повернуть в итоге ход встречи в нашу пользу. И концовку первого сета отыграли уже просто великолепно. Во второй партии шансы были и у нас, и у них: где-то мы хорошо играли, где-то – они. Дело дошло до тай-брейка, где более удачливыми оказались поляки. Тем не менее, мы в решающей ситуации смогли реабилитироваться в нужный момент на супертайбрейке, где в решающих геймах действовали практически безошибочно и очень внимательно. Очень рады этому титулу!» - сказал Андрей Голубев.

В свою очередь Александр Недовесов заявил, что рады выигранному очередному титулу.

«Очень хороший был финальный матч, напряженный. Надо отдать должное соперникам - они провели турнир на высоком уровне. Хочу особенно отметить Андрея: в решающем поединке он был лучшим на корте, финальный супертайбрейк отыграл превосходно, брал больше инициативу на себя и у него получилось отлично действовать. Безусловно, довольны результатом. Остаемся здесь в Сплите играть второй турнир. Будем настраиваться на максимальный результат!» - поделился он.

Ранее сообщалось, что казахстанцы Александр Недовесов и Андрей Голубев стали победителями турнира в Хорватии.