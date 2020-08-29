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Андрей Голубев берет четвертый титул в сезоне
29 Августа 2020 23:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с уругвайцем Ариэлем Бехаром в субботу выиграл парный разряд турнира серии «Челленджер» в итальянском Триесте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.
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Пара Голубев/Бехар становится доминирующей силой в парных разрядах итальянских «Челленджеров» в августе. Неделю назад, когда теннисный сезон вернулся в Италию «Челленджером» в Тоди с призовым фондом 88,5 тысячи евро, казахстанско-уругвайский дуэт, сеянный под первым номером, катком прошелся по соперникам — и Голубев завоевал третий титул в парном разряде за сезон, повторив аналогичное достижение 2016 года.
Тогда казахстанец также выиграл три парных разряда в турнирах этой серии, а всего в 2016 году в его активе было четыре титула (еще один «Челленджер» был выигран им тогда в одиночке). Соревнование в Триесте, таким образом, могло помочь установить казахстанцу личный рекорд в количестве титулов за сезон в парном разряде и повторить личный абсолютный рекорд по количеству титулов в серии «Челленджер» за сезон. Тем более, что пара Голубев/Бехар и в Триесте была сеяна под первым номером.
Этот наивысший номер посева позволил казахстанско-уругвайскому дуэту пройти стартовый раунд без борьбы, в четвертьфинале Голубев и Бехар обыграли дуэт Марко Трунгельити (Аргентина)/Лоренцо Джустино (Италия) — 6:2, 6:0, а в полуфинале в пятницу взяли верх над немцами Янником Ханфманном и Максимилианом Мартерером — 7:5, 1:6, 10:6. В субботу же в решающем матче против них вышли французы Хьюго Гастон и Тристан Ламазин.
Финал в Триесте вызвал чувство дежа вю: в финале турнира в Тоди неделю назад Хьюго Гастон, победитель парного разряда Открытого чемпионата Австралии среди юношей 2018 года, противостоял паре Голубев/Бехар в финале в дуэте с другим своим соотечественником — Эллиотом Беншетри, и тогда казахстанско-уругвайский дуэт взял верх в двух сетах — 6:4, 6:2. Теперь французский тандем усилился Ламазином, в активе которого было 11 побед в парных разрядах «Челленджеров», но результат вышел тем же.
Финал 29 августа длился 1 час и 22 минуты, после первого сета, который Голубев и Бехар выиграли со счетом 6:4, можно было делать ставки на полное соответствие итога нынешнего финала результату финала недельной давности. Так и произошло — во второй партии казахстанец и уругваец отдали французским оппонентам всего две подачи, взяв при этом два гейма на чужих подачах и четыре — на своих, и выиграли партию со счетом 6:2, оформив стопроцентный результат после рестарта серии в августе.
Для Голубева этот титул стал 16-м в карьере и 15-м — в серии «Челленджер» (один турнир в одиночном разряде он выиграл в 2010 году в Гамбурге в серии ATP). В одиночном разряде у казахстанского ветерана — пять побед, в парном разряде — одиннадцать, и если Голубев до конца сезона выиграет хотя бы один турнир в любом разряде, он установит личный абсолютный рекорд по титулам — пять за сезон. У казахстанца Дмитрия Попко пока нет титулов в серии «Челленджер», и он упустил шанс выиграть первый из них в субботу.
Попко дошел на этой неделе до полуфинала «Челленджера» в Праге с призовым фондом 137,5 тысячи евро, где встретился в субботу с россиянином Асланом Карацевым — 194 ракеткой мира. Сам Попко занимает 178 строчку, к тому же он до этого дважды обыгрывал Карацева, причем второй раз — в начале текущего года. В общем, казахстанец был фаворитом этого полуфинала, но первый сет проиграл — 5:7, во второй партии восстановил равновесие в счете (6:4), однако в итоге в решающем сете вновь уступил — 5:7, и остановился в шаге от решающего матча представительного «Челленджера».
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