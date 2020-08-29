Андрей Голубев берет четвертый титул в сезоне

Финал 29 августа длился 1 час и 22 минуты, после первого сета, который Голубев и Бехар выиграли со счетом 6:4, можно было делать ставки на полное соответствие итога нынешнего финала результату финала недельной давности. Так и произошло — во второй партии казахстанец и уругваец отдали французским оппонентам всего две подачи, взяв при этом два гейма на чужих подачах и четыре — на своих, и выиграли партию со счетом 6:2, оформив стопроцентный результат после рестарта серии в августе.Для Голубева этот титул стал 16-м в карьере и 15-м — в серии «Челленджер» (один турнир в одиночном разряде он выиграл в 2010 году в Гамбурге в серии ATP). В одиночном разряде у казахстанского ветерана — пять побед, в парном разряде — одиннадцать, и если Голубев до конца сезона выиграет хотя бы один турнир в любом разряде, он установит личный абсолютный рекорд по титулам — пять за сезон. У казахстанца Дмитрия Попко пока нет титулов в серии «Челленджер», и он упустил шанс выиграть первый из них в субботу.Попко дошел на этой неделе до полуфинала «Челленджера» в Праге с призовым фондом 137,5 тысячи евро, где встретился в субботу с россиянином Асланом Карацевым — 194 ракеткой мира. Сам Попко занимает 178 строчку, к тому же он до этого дважды обыгрывал Карацева, причем второй раз — в начале текущего года. В общем, казахстанец был фаворитом этого полуфинала, но первый сет проиграл — 5:7, во второй партии восстановил равновесие в счете (6:4), однако в итоге в решающем сете вновь уступил — 5:7, и остановился в шаге от решающего матча представительного «Челленджера».



